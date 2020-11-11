За 3 гривни закачали - будут продавать по 10! - Журавский о цене на газ

Доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский Фото из открытых источников

Академик назвал, что нужно сделать, чтобы снизить стоимость голубого топлива

Если бы в Украине занимались разработкой газовых месторождений или наладили отношения с РФ, стоимость газа была бы меньше.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил доктор юридических наук, профессор, академик Виталий Журавский.

Гость студии напомнил, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль уверял, что газа достаточно, чтобы обеспечить потребности во время отопительного сезона. Однако Виталий Журавский обратил внимание на стоимость, по которой закупали голубое топливо летом и по которой его продают сегодня.

"Шмыгаль сказал, что у нас газа достаточно. Летом мы закачали по три гривни за один куб необходимое количество газа, и теперь мы обеспечены на осенне-зимний период. А сегодня один куб газа будет стоить более 10 гривен. Разницу понимаете? За три гривни закачали – будут продавать по 10", – отметил гость ток-шоу.

Ученый назвал основные варианты действий, которые позволили бы снизить стоимость природного газа.

"Если бы у нас занимались разработкой месторождений газа, в Украине газа было бы достаточно, чтобы не пользоваться даже российским газом. Если бы наладили отношения с Российской Федерацией, цена газа была бы ниже. Этого никто не делает", - констатировал Виталий Журавский.

Как сообщали, цена на природный газ для населения в ноябре повысилась еще на 35%.

Следует заметить, что НАК "Нафтогаз Украины" предполагает, что в течение следующих месяцев цена на газ будет снова расти.