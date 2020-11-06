За 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП, - Шмыгаль

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По словам премьера, Украина потеряла ВВП из-за нереализованного потенциала

В течение последних 10 лет Украина потеряла триллион долларов ВВП из-за нереализованного потенциала. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время выступления на презентации экономического аудита страны и векторов развития до 2030 года.

"Один триллион долларов ВВП за 10 лет - это нереализованный потенциал нашей страны. Один триллион долларов потеряли все граждане Украины из-за постоянных изменений векторов, незавершенных реформ, отсутствия долгосрочной экономической стратегии, коррупции, неэффективного управления", - сказал Шмыгаль.

К слову, недавно Международный валютный фонд улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2%. Вместе с тем Фонд прогнозирует, что в 2021 году ВВП Украины вырастет на 3 % (ранее прогнозировали 1,1 %), в 2025 году - рост на 4 %.

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Напомним, ранее Всемирный банк спрогнозировал в 2020 году ВВП Украины вследствие коронакризиса, упадет до 5,5%. В частности, ВБ ухудшил прогноз спада ВВП Украины на 2 процентных пункта, на 2021 год - на 1,5 п. п.

Позже заместитель руководителя Офиса президента Украины Юлия Ковалив заявила, что падение ВВП Украины в 2020 году не будет превышать 4,8 %.