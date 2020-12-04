Юрий Бойко: Власть преступно недофинансирует медицину в период эпидемии

Сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" не поддержит бюджет-2021, если в нем не будут увеличены расходы на медицину и помощь гражданам. Об этом в эфире программы "Право на власть" заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя параметры, заложенные на финансирование медицины в проекте госбюджета на 2021 год, передает пресс-служба политсилы.

"Число больных коронавирусом ежедневно растет, во всем мире уже приняли меры, чтобы взять ситуацию под контроль, а наша власть продолжает наступать на те же грабли. Провалено тестирование и финансовое обеспечение медиков, не закуплено оборудование для больниц, болеют и увольняются врачи – а власть в бюджете на следующий год позаботилась только о себе, силовиках и чиновниках", – сказал политик.

Все те проблемы, с которыми мы заканчиваем год, власть переносит и на 2021-й, подчеркнул парламентарий.

"Недофинансирование медицины в бюджете-2021 такое, что ни о каких противоэпидемиологических мероприятиях даже речи не идет. Ни нормальных зарплат и страховок медикам, ни кислорода и лекарств больным, ни обеспечения необходимых койко-мест – ничего этого не будет, потому что денег на это никто не выделяет. В условиях эпидемии и массового увольнения врачей правительство не нашло ничего умнее, чем срезать на 60,6 млн грн с программы "Меры по борьбе с эпидемией" и 70 млн грн – с программы подготовки и повышения квалификации врачей в медицинских высших учебных заведениях. И это при отсутствии финансовой подушки – Фонд по борьбе с коронавирусом уже растрынькали, а других средств не предусмотрели", – отметил Юрий Бойко.

Согласно расчетам "Оппозиционной платформы - За жизнь", финансирование здравоохранения в бюджете-2021 необходимо увеличить на 42 млрд гривен.

"Необходимо сконцентрировать все ресурсы для борьбы с вирусом и поддержки людей. Здравоохранение должно получить полное и своевременное финансирование, медики – полномочия и ресурсы, больницы – медицинское оборудование и новые койко-места. Решать, быть или не быть карантину, должны эпидемиологи, а не чиновники. Если власть не опомнится и не сделает всего этого, такую власть надо менять", – резюмировал Юрий Бойко.