Wizz Air увольняет 19% своего персонала и снижает зарплаты из-за коронавируса

Уменьшение зарплаты коснется как рядовых сотрудников, так и топ-менеджеров

Самолет авиакомпании Wizz Air. Фото: ZIK/EPA/BARBARA WALTON

Венгерский лоукост авиаперевозчик Wizz Air принял решение о сокращении своего штата и уменьшении зарплат сотрудников. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Согласно сообщению, компания сокращает 1 тысячу сотрудников, что составляет 19% от общего количества персонала. Кроме этого, в Wizz Air планируют в новом финансовом году сократить вознаграждения гендиректора, членов совета директоров и всех топ-менеджеров на 22%, а заработную плату пилотов, бортпроводников и офисного персонала - на 14% в среднем.

Как отмечается, в марте 2020 года объемы перевозок лоукостера сократилась на 34%, а сейчас компания эксплуатирует только 3% своей производительности, что была до пандемии.

Также в Wizz Air прогнозируют, что прибыль за 2020 финансовый год составит около 270-280 млн евро, что ниже прогнозируемого ранее на 70-80 млн евро.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что для преодоления последствий кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, украинской авиации требуется 1,5-2 года.