Высокие цены на газ – не провал рынка, а провал работы правительства с рынком, – Кухта

Павел Кухта Фото из открытых источников

Если бы правительство нормально работало с рынком, в Украине не было бы проблем ни с субсидиями, ни с МВФ, ни с другими внешними обязательствами

Нынешняя ситуация в Украине с тарифами – это не провал рынка, это провал работы Кабинета Министров с рынком.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил бывший исполняющий обязанности министра экономики, руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики Павел Кухта.

Эксперт отметил, что государство должно предусмотреть меры, которые сделали невозможным поднятие тарифов еще осенью. Это, в частности, и субсидии. Однако, как впоследствии оказалось, власть была неготова к нынешней ситуации с ценами на газ.

"Правительство вместо того, чтобы 3-4 месяца готовиться, бюджет под это подготовить, не делало ничего. Я не вижу, чтобы они вообще готовились, что очень странно. Потому что я помню, что все предыдущие годы, а я работал в двух предыдущих правительствах, они всегда готовились к отопительному сезону несколько месяцев. То есть действующее правительство не работало с этой системой", – сказал Павел Кухта.

По словам эксперта, нынешние заявления властей о повышении цен на газ из-за европейского рынка газа являются непутевыми, поскольку государство должно работать с рынком.

"То, что мы видим – это не провалы рынка, это провал работы правительства с рынком. Во-вторых, рынок не достроили. Там есть две монополии, которые правительство должно было бы разделять, но они ничего с этим не делали. Конечно, тогда мы видим ту ситуацию, которую мы видим на табло. А если бы правительство работало с этим нормально, у нас никаких проблем не было бы ни с рынком, ни с людьми, которых покрыли бы субсидиями, ни с МВФ, ни со всеми нашими внешними обязательствами. Мы спокойно их выполнили бы и никто к нам зацепиться не смог бы. Мы могли бы к ним предъявлять претензии и говорить, чтобы дали деньги, транши и доступные рынки. Тогда был бы другой разговор с ними. А так люди страдают, а правительство ничего не делает", – прокомментировал Павел Кухта.

Напомним, 18 января Кабинет министров Украины собрался на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть вопрос снижения цены на газ для населения.

Как сообщали, Кабинет министров Украины 18 января принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ на уровне 6,99 грн за кубометр.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что ожидает от НКРЭКУ установления предельного тарифа на распределение газа не выше, чем 1,75 грн/куб.

Также Денис Шмыгаль заверил, что правительство в ближайшее время одобрит механизм, который будет предусматривать прямые выплаты людям, у которых установлено электрическое отопление.

К слову, газоснабжающая компания "Нафтогаз" обнародовала новую цену на газ для бытовых клиентов, так в январе она увеличилась на 14% по сравнению с декабрем (6,33 грн).