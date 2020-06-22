Вынужден разочаровать правительство, но строительство дорог в стране не ведется последние 10 лет, – Кацман

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

На закапывании денег в асфальт можно отмыть крупную сумму государственных средств

Хочу разочаровать наших чиновников – строительство дорог в Украине почти не ведется. За последние 10 лет реализована лишь два проекта.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Комментируя направление средств из Фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на ремонт дорог, Владимир Кацман отметил, что на "закапывании денег в асфальт" можно отмыть крупную сумму государственных денег.

"Хочу разочаровать наших чиновников – строительство дорог в Украине почти не ведется. За последние 10 лет реализована лишь два проекта. Это нормальное строительство дорог. Все остальные дороги ремонтировались, или реконструировались. Вот так звучит отчет Укравтодора относительно ситуации с украинскими дорогами. Повторяю, нет никакого строительства. Есть ремонт, реконструкция или восстановление дорог" – подчеркнул Владимир Кацман.

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Вместе с тем он добавил, что строительство и реконструкция дорог должны финансироваться из отдельного фонда. Поэтому перенаправление средств из Фонда борьбы с коронавирусом на дорожную сферу является незаконным.

"Этот фонд все мы вкладываем, когда на АЗС заправляем наши автомобили. А на "закапывание" денег в асфальт отмывается от 40 до 50% средств. Поэтому так "зеленые" хотят эти деньги направить на дорожное строительство. Оттуда легко доставать", – заявил Кацман.

Напомним, народный депутат Украины предыдущих созывов Елена Бондаренко заявила, что направлением средств из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 на ремонт дорог в украинских медиков забирают последнее.

Также сообщали, что народный депутат Украины, председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что направление средств из фонда борьбы с COVID-19 на ремонт дорог является техническим шагом. Он заверил, что денег хватит на все.