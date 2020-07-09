ВВП Украины в январе-мае сократилось почти на 6%, - Минэкономики

Фото из открытых источников

Смягчение карантина позволило замедлить темпы падения экономики, однако индекс ожиданий деловой активности остается достаточно низким

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП) Украины в январе-мае 2020 года сократился на 5,9%. Об этом говорится в обзоре экономической активности за соответствующий период, размещенном на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"По итогам января-мая 2020 года сокращение сводного индекса производства товаров и услуг составило 7,3% (падение на 6,7% в январе-апреле), и, соответственно, сокращение объемов ВВП оценено Минэкономики на уровне 5,9%", - сказано в документе.

Отмечается, что в мае результаты деятельности большинства видов экономической деятельности продемонстрировали замедление темпов падения на фоне смягчения карантина, о чем свидетельствует улучшение индекса ожиданий деловой активности по сравнению с предыдущим месяцем. В последний месяц весны он вырос с 29,9 до 37 пунктов, однако значение этого показателя меньше 50 свидетельствует о пессимистических настроениях бизнеса.

"В то же время, негативное влияние распространения в мире COVID-19 (в связи сокращением общей экономической активности в мире, инвестиционной паузой, в том числе, со стороны иностранных инвесторов) и действие сдерживающих факторов, сформированных в предыдущих периодах, сдерживали развитие большинства видов экономической деятельности", - подчеркнули в Минэкономики.

Напомним, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году. В докладе также сказано, что экономики в регионах ЕБРР могут сократиться в среднем на 3,5% в этом году, а в 2021 году возможен отскок на 4,8%.

Кабмин же допустил в своем прогнозе падение ВВП Украины до 8%.