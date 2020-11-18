Введение кассовых аппаратов совсем не ко времени: Экономист объяснил, почему

Телеканал ZIK

Нецелесообразно требовать от предпринимателей тратить средства на дополнительное программное обеспечение во время кризиса

Требовать от ФЛП использовать кассовые аппараты именно сейчас, во время кризиса и пандемии коронавируса, когда они и так потеряли значительную часть доходов, совсем не ко времени.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Эксперт отметил, что инициативы финансового комитета Верховной Рады Украины во главе с Даниилом Гетманцевым направлены на то, чтобы любым образом найти деньги для бюджета. Это, в частности, и предложения по дополнительным налогам на жилье, автомобилей и многие другие вещи, которые исходят именно из этого комитета.

"А что касается ФЛП, то здесь речь не идет о том, что это плохо или нет, это абсолютно не досрочно. Потому что сейчас кризис, коронавирус, ничего не работает, а предпринимателей еще заставляют купить кассовые аппараты. Чтобы это все купить, чтобы связать с программным обеспечением, предоставить доступ к налоговым органам, это все деньги. И в данном случае требовать, чтобы это было сделано именно сейчас, во время кризиса, это сомнительно", – сказал Алексей Плотников.

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Более того, добавил эксперт, что нормы, которые прописаны в законе о введении РРО, касаются представителей всех бизнесов – как малого и среднего, так и крупного. Плонтиков отметил, что ставить в один ряд крупные торговые сети, предприятия, которые занимаются экспортом и маленькие магазины на рынках, совсем нелогично со стороны властей.

Напомним, на заседании 17 ноября Верховная Рада провалила голосование по законопроекту №4313-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов о переносе сроков вступления в силу норм по детенизации расчетов в сфере торговли и услуг и либерализации применения регистраторов расчетных операций физическими лицами - плательщиками единого налога.

Как отмечается, за основу документ поддержали лишь 17 депутатов, 228 высказались против, 79 воздержались.

Известно, что законопроект предусматривает отсрочку обязательного использования кассовых аппаратов до 1 января 2022 года для плательщиков единого налога 2-4 групп, за исключением рисковых отраслей.