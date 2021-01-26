Вслед за яйцами и капустой: В Украине начинает дорожать картофель

После выходных картофель начал расти в цене Фото из открытых источников

Ее стоимость варьируется от 7,80 грн/кг до 11,53 грн/кг.

В Украине за выходные выросла в цене картофель. Об этом сообщает "AgroTimes".

Как отмечается, на крупнейшем оптовом торговой площадке Западной Украины "Шувар" ее стоимость повысилась на 30 копеек за килограмм и теперь стоит 7.80 грн.

При этом добавляется, что цена от 8.50 до 9.50 грн/кг колеблется на Херсонщине на самом масштабном фермерском рынке Юга Украины "Нежданна".

Кроме этого, на оптовом рынке "Столичный" в Киеве картофель продают от 8 до 9.50 грн/кг.

Что касается столичных сетей супермаркетов, то цена у них тоже отличается. В частности, на полках "Metrо" за килограмм картофеля киевляне заплатят по 11.50 грн, в "Ашане" - по 10.90 грн, а в "Novus" указанная цена достигает 11.53 грн/кг.

Нынешние цены на овощ почти достигают рекорда за последние 5 лет. Если в прошлом году стоимость картофеля постепенно снижалась из-за экспорта из России, Беларуси и Нидерландов, то сейчас заинтересованность импортеров значительно меньше. Качественная картошка для переработки на фри оказалась никому не нужной из-за карантинных ограничений.

Ранее сообщалось, что в Украине уже выросли цены на белокочанную капусту – ее стоимость колеблется от 1,50 грн до 3,50 грн за килограмм. Вслед за ней подорожала и свекла теперь украинцы будут платить за него по 3-7,90 грн/кг.

Перед новогодними праздниками также подорожали яйца. Прогнозируют, что вскоре цена за десяток будет составлять 40 гривен.