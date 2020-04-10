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Всемирный банк выделит Украине 50 миллионов долларов на выплату пенсий и соцпомощи

Всемирный банк

 фото - из открытых источников

Еще 100 млн долларов для улучшения уровня соцзащиты в целом

Украина получит дополнительные 150 млн долларов от Всемирного банка, из которых 50 млн - для поддержки уязвимых слоев населения в период эпидемии коронавируса и 100 млн - для улучшения уровня соцзащиты в целом. Об этом представители Кабмина и Всемирного банка договорились на встрече в Киеве, передает "Правительственный портал".

"Уже в мае этого года Украина получит 50 миллионов долларов для усиления социальной поддержки населения во время мероприятий, направленных на преодоление пандемии COVID-19. Эти средства будут направлены на выплаты пенсионерам, получателям социальной помощи в связи с инвалидностью.

Сообщается, что этих средств на время карантина будет повышен размер субсидии и снято ограничение на назначение этого вида поддержки тем, кто через карантин потерял работу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, средства предоставляются как дополнительное финансирование для проекта "Модернизация системы социальной поддержки населения Украины".

Средства будут перечислять в госбюджет Украины при условии обеспечение Кабмином повышение эффективности и адресности государственной поддержки уязвимых слоев населения.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Всемирный банк готов выделить 35 млн долларов на поддержку медицинской отрасли государства.

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