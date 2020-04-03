live
Новости » Экономика Читати новину українською

Всемирный банк выделит 35 млн долларов для поддержки медотрасли Украины, - Шмыгаль

Это будет осуществлено в рамках совместного с Минздравом проекта

Премьер-министр Денис Шмигаль на встрече с представителями международных организаций Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Всемирный банк готов выделить 35 млн долларов на поддержку медицинской отрасли государства. Об этом сообщает Правительственный портал

Согласно сообщению, Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения "Улучшение охраны здоровья на службе у людей". 

Как отмечается, сейчас правительство готовит решения, которые позволят привлечь дополнительные 35 млн долларов для поддержки медицинской отрасли в Украине. В целом сумма проекта составит 135 млн долларов.

Напомним, Кабинет министров обязал работников торговли, аптек и банков выдавать посетителям маски во время карантинного периода в стране.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Игорь Уманский об увольнении: Мне сказали о невозможности вместе сотрудничать и стать командой У нас есть положительный сигнал от МВФ, и, вероятно, мы получим первый транш вскоре, - Шмыгаль "Карантинные" деньги: Сколько получат украинские пенсионеры в апреле Экс-глава Минфина Уманский инициировал отставки Нефедова и Верланова, - документы
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Новые законы, министры и заражения: Украина перед пиком эпидемии | 02.04.20
Евгений Комаровский | Вирус атакует. Реформа медицины | Ток-шоу
Усиление ограничительных мер. Распродажа земли | Ток-шоу
Земля раздора. Реформа Супрун | Ток-шоу
Второй этап медицинской реформы Супрун. Земельный вопрос | Ток-шоу
Усиление мероприятий. Земля для украинцев | Ток-шоу