Всемирный банк выделит 35 млн долларов для поддержки медотрасли Украины, - Шмыгаль

Это будет осуществлено в рамках совместного с Минздравом проекта

Премьер-министр Денис Шмигаль на встрече с представителями международных организаций Правительственный портал

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Всемирный банк готов выделить 35 млн долларов на поддержку медицинской отрасли государства. Об этом сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, Всемирный банк готов выделить Украине дополнительные средства в рамках совместного проекта с Министерством здравоохранения "Улучшение охраны здоровья на службе у людей".

Как отмечается, сейчас правительство готовит решения, которые позволят привлечь дополнительные 35 млн долларов для поддержки медицинской отрасли в Украине. В целом сумма проекта составит 135 млн долларов.

Напомним, Кабинет министров обязал работников торговли, аптек и банков выдавать посетителям маски во время карантинного периода в стране.