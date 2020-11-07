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Всемирный банк выделит 100 млн долларов на восстановление экономики Донбасса, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский Офис президента

Средства будут направлены на развитие предпринимательства на подконтрольных территориях

Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных Кабмину территориях Донбасса. Об этом 7 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

"Украина получит от Всемирного банка в 100 млн долл. на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - отметил Зеленский. 

Кроме этого, президент поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.

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"Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - пообещал Владимир Зеленский. 

 

Напомним, в октябре в Офисе президента заявили, что создание на свободной части Донбасса свободной экономической зоны существенно повлияет на темпы реинтеграции неподконтрольных территорий. 

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