Всемирный банк выделит 100 млн долларов на восстановление экономики Донбасса, - Зеленский
Средства будут направлены на развитие предпринимательства на подконтрольных территориях
Всемирный банк выделит Украине 100 миллионов долларов на восстановление экономики и предпринимательства на подконтрольных Кабмину территориях Донбасса. Об этом 7 ноября сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.
"Украина получит от Всемирного банка в 100 млн долл. на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке", - отметил Зеленский.
Кроме этого, президент поблагодарил представителей Всемирного банка за поддержку территориальной целостности Украины.
"Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными", - пообещал Владимир Зеленский.
https://twitter.com/WorldBank?ref_src=twsrc%5Etfw " > @WorldBank $100 млн на восстановление экономики и предпринимательства подконтрольных территорий на востоке. Спасибо @DavidMalpassWBG и @ArupBanerji за поддержку территориальной целостности. Мы сделаем все, чтобы наши граждане чувствовали себя в безопасности, а регионы становились зажиточными.— Владимир Зеленский (@ZelenskyyUa) November 7, 2020
Напомним, в октябре в Офисе президента заявили, что создание на свободной части Донбасса свободной экономической зоны существенно повлияет на темпы реинтеграции неподконтрольных территорий.