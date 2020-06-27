Всемирный банк выделил Украине 350 миллионов долларов кредита

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Полученные средства будут направлены на восстановление экономики и поддержку реформ

В пятницу, 26 июня, Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил решение о предоставлении Украине 350 миллионов долларов США в рамках Первого займа. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Как отмечается, средства выделены на политику развития в сфере экономического восстановления (ППР) на поддержку реформ. Кроме этого, это поможет смягчить последствия пандемии COVID-19.

В частности, речь идет о таких реформах:

укрепление земельного и кредитного рынков путем создания эффективного рынка сельскохозяйственных земель и урегулирования проблемных кредитов в государственных банках;

поддержку демонополизации и антикоррупционных институтов, а также реструктуризацию газового сектора;

усиление системы социальной защиты для поддержки людей преклонного возраста, которые являются особенно уязвимыми к COVID-19.

"Всемирный банк приветствует обязательства правительства в отношении реформ, направленных на подготовку экономики к восстановлению в частности, существенные шаги, сделанные для снятия моратория на продажу сельскохозяйственных земель, и увеличение выплат уязвимым группам населения преклонного возраста", – говорится в сообщении.

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К слову, ППР является одной из двух запланированных займов. Ожидается, что вторая ППР будет направлена на поддержку в разработке дополнительного законодательства в сфере земельной реформы и усиление пенсий уязвимому населению пожилого возраста.

Напомним, недавно Соединенные Штаты Америки пообещали выделить Украине 100 тысяч долларов для ликвидации последствий наводнений в западных областях Украины.