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Всемирный банк выделил Украине 300 млн долларов кредита: Куда пойдут средства

Доллары США. Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Выделенные деньги должны потратить на социальную поддержку населения

Всемирный банк выделил Украине 300 млн долларов кредитных средств по проекту модернизации системы социальной поддержки населения. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-релиз финучреждения.

Отмечается, что выделенные деньги должны пойти на борьбу с последствиями пандемии коронавируса, а также на социальную помощь. В частности, Совет исполнительных директоров Банка принял решение о предоставлении Украине займа по проекту модернизации социальной поддержки населения в рамках второго дополнительного финансирования. Программа направлена на преодоление последствий пандемии COVID-19.

Во Всемирном банке напомнили, что первый транш дополнительного финансирования по этому проекту в размере 150 млн долларов был согласован 30 апреля 2020 года. "Дополнительное финансирование укрепит предоставления соцпомощи малообеспеченным семьям через соответствующую госпрограмму соцпомощи, что позволит не допустить попадания 1 млн украинских граждан за черту бедности из-за пандемии COVID-19", – говорится в сообщении.

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Напомним, недавно Украина заключила кредитные соглашения с Европейским инвестиционным банком о получении 640 млн евро. Выделенные средства потратят на инфраструктурные направления.

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