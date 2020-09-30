Всех украинских таможенников проверят на благонадежность, правительство приняло постановление

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По результатам тестирования будут решать дальнейшую судьбу должностных лиц

Кабинет министров на заседании 30 сентября принял постановление, предусматривающее старт тестирования сотрудников территориальных таможенных органов на квалификацию и благонадежность. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Согласно сообщению, по результатам тестирования каждого должностного лица будут принимать решение о его дальнейшей работе в подразделении Гостаможслужбы как единого юридического лица, которая должна прийти на замену сегодняшним региональным таможням.

Как отмечается, тестирование будет проходить на трех уровнях:

проверка знаний, практических навыков и умений правоприменения таможенного и антикоррупционного законодательства;

тестирование на общие способности;

тестирование на благонадежность.

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В ГТСУ отметили, что результаты тестирования будут определять автоматически, без человеческого вмешательства, а специальные комиссии, составленные из тех работников Гостаможслужбы, кто предварительно успешно пройдет тест, будут только фиксировать результаты проверки.

Также известно, что организацией тестирования будет заниматься совместная рабочая группа Министерства финансов и Гостаможслужбы.

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Напомним, недавно прокуратура разоблачила на Львовской таможне нелегальную схему импорта грузовиков, в результате чего госбюджет недополучил 17 млн гривен.