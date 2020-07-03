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ВРУ поддержала выделение 2 миллиардов на ликвидацию последствий наводнения

Последствия непогоды в Украине Фото из открытых источников

Законопроект №3776 поддержали 350 народных депутатов

В пятницу, 3 июля, Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который предусматривает выделение дополнительных двух миллиардов гривен на преодоление последствий паводков в западных регионах. Об этом сообщает Укринформ.

"Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" относительно увеличения резервного фонда Государственного бюджета для преодоления последствий наводнений в Западной Украине", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, законопроект №3776 в целом с необходимыми технико-юридическими правками на внеочередном заседании поддержали 350 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Так, закон предусматривает увеличение на 2 млрд грн объем резервного фонда государственного бюджета для финансирования мероприятий по нейтрализации негативных последствий наводнений в западных областях Украины, которые произошли в июне этого года. Кроме этого, часть денег будет направлено на предотвращение возникновения других чрезвычайных ситуаций.

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К слову, в пояснительной записке к закону говорится, что Минэкологии, а также Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой облгосадминистрациями заявлено минимальную дополнительную потребность в более 1 400 млн гривен. Заявленные средства просят выделить на восстановление поврежденных объектов и оказания помощи пострадавшему населению.

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Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что стоимость инфраструктурных убытков от паводков на Западной Украине составляет более 200 млн гривен.

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