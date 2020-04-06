Возросла уязвимость финансовой системы Украины к внешним шокам – эксперт

Экономика Украины Фото из открытых источников

Украина оказалась на пороге валютного и долгового кризисов

Уязвимость финансовой системы Украины от разных процессов в мировой экономике выросла до критического уровня. Об этом в издании ZN.UA пишет заведующая отделом государственных финансов Growford Institute (Киев) Татьяна Богдан.

"При высоких уровнях внешнего долга и объема долговых выплат критически высокой стала уязвимость финансовой системы страны к воздействию внешних шоков. В марте 2020 года, когда Европа стала эпицентром распространения коронавирусной инфекции, произошла переоценка рисков международными инвесторами и начался масштабный отток капиталов с формирующихся рынков. В таких условиях доступ украинских заемщиков к новому частному финансированию был фактически закрыт, а Украина столкнулась с проблемой нехватки внешнего финансирования и оказалась на пороге валютного и долгового кризисов", - пишет она.

Напомним, ранее политический эксперт Владимир Кацман рассказал, что усиление карантина – это правильные меры. Но надо помнить, что меры по усилению карантина, мероприятия по фактическому уничтожению экономики, накладываются у нас на социальные аспекты жизни.