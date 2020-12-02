Возможен ли "тарифный Майдан"? – Кучеренко назвал, что может возмутить украинцев

Народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко ZIK

Ситуация в стране патовая, говорит парламентарий

"Тарифный Майдан" может начаться тогда, когда кто-то будет что-то забирать у украинцев из-за долгов за жилищно-коммунальные услуги.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил бывший министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины, народный депутат Украины (фракция "Батькивщина") Алексей Кучеренко.

Гость ток-шоу, комментируя рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Украине во время пандемии, спрогнозировал, при каких условиях в стране может начаться "тарифный Майдан".

"Тарифный Майдан" может начаться тогда, когда кто-то у кого-то что-то будет забирать за долги. Это делали европейские страны, Прибалтика делала. Но это можно делать, когда долги в 1% населения, можно поехать и у десяти человек в городе начать забирать демонстративно. А когда их миллионы, то попробуйте что-то куда-то забрать. А вы попробуйте заехать и отключить село какое-то от газа или дом попробуйте от электричества. Вам перекроют Крещатик, и плотно его перекроют, и оно не будет срабатывать", – отметил Алексей Кучеренко.

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Парламентарий резюмировал, что сегодня ситуация в стране патовая.

Как сообщали, Национальная комиссия, которая осуществляет государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 25 ноября одобрила проекты постановлений об установлении новых тарифов для облгазов на доставку газа.

Согласно сообщению, уменьшение стоимости доставки произойдет лишь у двух операторов, а в 20 компаниях предлагают поднять тариф в среднем на 80%.