Вопрос увольнения премьера Шмигаля встанет в первой половине 2021-го года, - политолог Якубин

Телеканал ZIK

Основной причиной отставки главы правительства может стать провальная борьба с пандемией коронавируса

Вопрос увольнения действующего премьер-министра Дениса Шмыгаля в любом случае предстанет. Если не в конце этого года, то в первой половине 2021-го, когда промелькнет год деятельности господина Шмыгаля на посту премьера.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил политолог Алексей Якубин.

"Вопрос увольнения премьер-министра Дениса Шмигаля в любом случае встанет. Если даже не в конце этого года, потому что сейчас есть вопросы бюджета, то в следующем году, даже в первой половине 2021-го года, когда пройдет год деятельности господина Шмыгаля на посту премьера", – отметил Алексей Якубин.

Политолог добавил, что основной причиной отставки главы правительства может стать провальная борьба с основным вызовом 2020-го года – пандемией коронавируса.

"Он избирался как своеобразный "ковидный" премьер. По сути мы видим, что правительству не очень удается справиться с коронавирусом. Поэтому я не исключаю, что на фоне недовольства после всех "локдаунов" будет попытка немножко напустить свежего воздуха и отправить в отставку нынешнего премьера", – прокомментировал Алексей Якубин.

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Напомним, как сообщили в Верховной Раде, больше всего претензий депутатов к работе министров образования Сергея Шкарлета, охраны здоровья Максима Степанова, финансов Сергея Марченко, экономики Игоря Петрашко, инфраструктуры Владислава Криклия и соцполитики Марины Лазебной. При этом позиции премьер-министра Дениса Шмигаля в парламенте оценивают как достаточно уверенные.

Зато эксперты заявляют, что правительство Дениса Шмигаля ведет настоящую тарифную войну со своим народом.