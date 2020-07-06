Вопрос ОВГЗ – не к Нацбанку, а Минфину, – экс-министр экономики Милованов

Министр экономики Украины Тимофей Милованов YES2019/Владимир Чеппель

Министерство финансов решает, какой объем ОВГЗ покупать и на какую ставку соглашаться

Вопрос ОВГЗ, на самом деле, не к Национальному банку. Это вопрос к Министерству финансов.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK заявил экс-министр экономики Тимофей Милованов.

Комментируя заявление главы Совета НБУ Богдана Данилишина о том, что за время пребывания на посту главы НБУ Якова Смолия высокая учетная ставка не соответствовала уровню инфляционных рисков, а укрепление обменного курса не соответствовало фундаментальным экономическим тенденциям, Милованов отметил:

"Вопрос ОВГЗ, на самом деле, не к Национальному банку. Вот здесь есть большая ошибка. Нацбанк в данном случае ни к чему. Это вопрос к Министерству финансов. Министерство финансов решает, какой объем ОВГЗ покупать и на какую ставку соглашаться", – заявил бывший министр экономики.

Вместе с тем Тимофей Милованов подчеркнул, что стоимость денег – это не стоимость учетной ставки, а репутация правительства.

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"Скажу простую фразу: стоимость денег – это не стоимость учетной ставки. Это репутация. Деньги стоят репутации. И когда у правительства низкая репутация, платить придется много. Когда репутация большая, платить придется мало. Вот в этом проблема. Но не в том, что там кто-то что-то не так сказал. И теперь – где находятся эти ОВГЗ? 90% ОВГЗ находятся в украинской банковской системе. А большинство украинской банковской системы составляют государственные банки. То есть, по сути, государство само себя финансирует", – пояснил гость программы.

Напомним, председатель Совета НБУ Богдан Данилишин заявил, что за последние годы приоритеты банковского сектора отмежевались от ненадежного и сложного кредитования реальной экономики и сосредоточились на вложении средств в низкорисковые долговые обязательства государства и депозитные сертификаты НБУ.

"На конец 2019 года величина средств, вложенных банками в ОВГЗ Минфина и депозитные сертификаты НБУ, составляла 23% ВВП. Это вдвое выше уровня работающих кредитов в экономике - 12% ВВП", - уточнил он.

Также по мнению Данилишина, политика правления НБУ негативно влияла на стабильность государственных финансов.

"Ситуацию высокой волатильности и возможного блокирования на рынке ОВГЗ мог бы связать НБУ, выступив участником операций по купле-продаже ОВГЗ на вторичном рынке, что не противоречит законодательству. Однако этот вопрос "утонул" в многочисленных дискуссиях относительно трактовки понятия "независимый Национальный банк", - заявил глава Совета НБУ.