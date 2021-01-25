Военным в 2021 году повысили размер выплат: Сколько будут получать солдаты и офицеры
В ВСУ военным выплачивают суточные, денежную выплату, единовременное денежное поощрение, выплаты военным в зоне ООС и тому подобное
В Украине в связи с поднятием прожиточного минимума выросли некоторые выплаты военнослужащих. Сколько в 2021 году получают солдаты на передовой и резервисты на военных сборах, сообщает 24 канал.
В частности, размер денежной выплаты привязан к прожиточному минимуму и зависит от воинского звания. Таким образом, в 2021 военным будут выплачивать от 3 405 до 4 540 гривен.
- высшему офицерскому составу – 4 540 гривен;
- старшему офицерскому составу – 4 313 гривен;
- младшему офицерскому составу – 4 086 гривен;
- высшему и старшему сержантскому и старшинскому составу – 3 859 гривен;
- младшему сержантскому и старшинскому составу – 3 632 гривны;
- рядовому составу – 3 405 гривен.
Суточные
- высшему офицерскому составу – 30 гривен;
- старшему офицерскому составу – 24 гривны;
- младшему офицерскому составу – 21 гривна;
- высшему и старшему сержантскому и старшинскому составу – 21 гривна;
- младшему сержантскому и старшинскому составу – 18 гривен;
- рядовому составу – 12 гривен.
Оплату дороги компенсируют отдельно в военкомате.
Единовременное денежное поощрение
- высшему офицерскому составу – 3 100 гривен;
- старшему офицерскому составу – 2 800 гривен;
- младшему офицерскому составу – 2 500 гривен;
- высшему и старшему сержантскому и старшинскому составу – 2 200 гривен;
- младшему сержантскому и старшинскому составу – 1 900 гривен;
- рядовому составу-1 600 гривен.
Если резервист пробыл на службе менее года, то сумма поощрения делится на 12 и умножается на то количество месяцев, которое резервист отслужил на военных сборах.
Зарплата
Во время военных сборов резервист и военнообязанный получают среднюю зарплату, которую получали по своему месту работы, когда их призвали. Зарплату выплачивает работодатель в два этапа: до начала военных сборов и после. Впоследствии государство эти деньги компенсирует.
Из всех начислений, кроме суточных, взимают налоги: 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора.
Денежная помощь контрактникам
Военнослужащим, которые заключили свой первый контракт с ВСУ, выплатят денежную помощь.
- лицам рядового состава — 18 160 гривен;
- лицам сержантского и старшинского состава — 20 430 гривен;
- лицам офицерского состава — 22 700 гривен.
Выплаты военным в зоне ООС
Для большинства военнослужащих размер вознаграждения составляет от 5 тысяч гривен, для командиров от 7 до 18 тысяч. Командиры отделений получают по 6000, взводов – 6000, рот – 9000, батальонов – 10 000, бригад – 13000, командующие ТУ – 15 000 и командующий ОС – 18000 гривен.
Если есть небольшие нарушения, то размер вознаграждения уменьшается.
С сентября 2020 года Кабмин ввел новые вознаграждения для военных – за создание безопасных условий выполнения боевых задач и сохранения жизни и здоровья. То есть, солдат на передовой получает свое денежное обеспечение (от 10 000 гривен), боевую надбавку 17 000 гривен и 5000 за создание безопасных условий выполнения боевых задач.
Напомним, в декабре Кабинет министров изменил формулу для расчета средней зарплаты в результате снизятся пособия и субсидии, однако средняя зарплата конкретного работника должна возрасти.