Во втором полугодии 2020 года украинцы переплатили газсбытам 8,4 млрд гривен, - Минэкономики

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Доля региональных поставщиков на рынке составляет более 90%

Во второй половине 2020 года бытовые потребители в Украине переплатили региональным газоснабжающим компаниям за газ 8,4 млрд гривен. Об этом сообщает в пояснительной записке к проекту правительственного постановления №1236.

"По нашим оценкам, в августе-декабре 2020 года из-за наличия доминирующего положения у региональных газоснабжающих компаний бытовые потребители переплатили 8,4 млрд грн или 670 гривен на каждого абонента", - указано в документе, подготовленном Министерством энергетики.

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Кроме этого, в ведомстве подсчитали, что во втором полугодии средняя цена региональных газоснабжающих компаний на 36% превышала цену ГК "Нафтогаз Украины".

В то же время доля этих поставщиков в сегменте продажи газа для нужд бытовых потребителей составляла более 90%.

Напомним, ранее газоснабжающая компания "Нафтогаз" установила в феврале цену на газ на уровне 6,86 гривен за кубометр, что ниже той, что утвердил Кабмин.