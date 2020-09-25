Во втором квартале 2020 года в Украине вырос уровень безработицы, - Госстат

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Уровень занятости населения в возрасте от 15 лет и старше составил 49,0%

Уровень безработицы в Украине во втором квартале этого года увеличился с 8,6% до 9,9% и сейчас составляет 1,7 млн человек. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, количество занятого населения в возрасте 15 лет и старше составляло 15,7 млн человек, а в возрасте 15-70 лет – 15,6 млн человек. В то же время количество безработного населения в возрасте 15 лет и старше и в возрасте 15-70 лет составило по 1,7 млн человек.

Как отмечается, уровень занятости населения в возрасте 15 лет и старше составил 49,0%, а среди населения в возрасте 15-70 лет – 55,2%. Также известно, что уровень безработицы среди рабочей силы в возрасте 15 лет и старше составил 9,8%, а среди лиц в возрасте 15-70 лет – 9,9%.

Следует заметить, что уровень безработицы в Украине в январе-марте 2020 года по сравнению с 4-м кварталом 2019 года сократился на 0,1 п. п. – до 8,6% с 8,7%.

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Напомним, недавно министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко заявил, что в Украине остановился рост количества безработных граждан, зарегистрированных в центрах занятости.