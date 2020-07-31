Во 2 квартале чистая прибыль банков упала вдвое, – НБУ

Здание Нацбанка Украины Фото - НБУ

Основная причина - формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн за квартал

Во втором квартале 2020 года чистый финансовый результат банков составил 7,7 миллиарда гривен, что вдвое меньше, чем было в 1 квартале (и в 2,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019-го года). Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основная причина - формирование резервов под ожидаемые убытки в сумме 13,1 млрд грн за квартал.

Сообщается, что всего за полгода банки получили 23,8 млрд грн чистой прибыли. Это на 23% меньше аналогичного периода прошлого года.

В НБУ считают, что на банки повлияло общее снижение бизнес-активности во время карантина, падение спроса на кредиты и банковские услуги, а также увеличение неплатежей по кредитам.

"В этот непростой период нужно снизить давление на банки. Поэтому необходимо дать им больше определенности относительно продолжительности кредитных каникул", - считают в Нацбанке.

Напомним тогдашний исполняющий обязанности главы НБУ Екатерина Рожкова заявляла, что адекватность капитала банковского сектора на 1 июля 2020 года составляла около 22%.