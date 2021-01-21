Влияние будет достаточно сдержанным: Нацбанк о январском локдауне

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Заместитель главы Нацбанка отметил, что дальнейшее развитие экономики будет зависеть от общей ситуации с пандемией

Январский локдаун не окажет существенного влияния на украинскую экономику. Об этом заявил заместитель председателя НБУ Дмитрий Сологуб, передает Украинская правда.

"Мы подтверждаем нашу оценку, что влияние будет достаточно сдержанным. Эта оценка (0,2% ВВП - ред.) остается актуальной", - сказал Сологуб.

В то же время заместитель председателя Нацбанка отметил, что дальнейшее развитие экономики будет зависеть от общей ситуации с пандемией.

"Если смотреть на высокочастотные показатели: сколько люди путешествуют, автомобили, то они снизились, конечно. Но это сезонный фактор и он не очень отличается от того, что мы видели год назад", - добавил Сологуб.

Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов считает, что усиленный карантин следует продлить после 24 января.