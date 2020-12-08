Власти намеренно избегают темы российской вакцины из-за коммерческого, коррупционного интереса, - Кузьмин

Ренат Кузьмин Фото из открытых источников

Западные кураторы обязали украинские власти отказаться от российской вакцины в пользу американской

Действующая украинская власть намеренно игнорирует тему поставки и производства на территории Украины российской вакцины от коронавируса из-за коррупционного, коммерческого интереса.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины, фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

Политик ответил на вопрос ведущего, почему украинская власть до сих пор не отреагировала на договоренности Виктора Медведчука с российской стороной относительно поставок или производства на территории Украины вакцины от коронавируса:

"Мы не услышали реакции по одной причине: действующая украинская власть намеренно игнорирует эту тему. Вот намеренно игнорирует. И этому есть несколько объяснений. А чтобы не вдаваться в глубокую дискуссию, основным, все же, является даже не политика, даже не желание как-то поразить Виктора Медведчука. Основной причиной для действующей украинской власти является коррупционный, коммерческий интерес. Этим объясняется такая позиция", – заявил народный депутат.

Кузьмин добавил, что действующая украинская власть сегодня отказывается от дешевой, качественной российской вакцины от COVID-19 в пользу дорогой из США только потому, что так сказали западные партнеры и западные кураторы.

"И действующую власть, как вы видите, не волнует ни динамика заболеваемости в стране, ни побочные эффекты от такой бездарной политики в борьбе с коронавирусом, ни настойчивые рекомендации профессионалов", – подытожил парламентарий.

Как сообщалось, производство вакцины от COVID - 19 "Спутник V", разработанной российским национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, может быть налажено в Украине на Харьковском предприятии "БиоЛек".

Договоренность об этом была достигнута в Москве в ходе встречи председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука с директором НИЦЕМ им. Н. Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.