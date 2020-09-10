Власть с 1 января ожидает новый вызов: Рева предостерег, что перерасчета пенсий военным пенсионерам не будет

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Потому что завершилось действие соответствующих постановлений, объяснил бывший министр

С нового года пенсии военным пенсионерам перечислять не будут, поскольку закончилось действие соответствующих постановлений. Однако власти не делают ни одного шага для того, чтобы обеспечить автоматический перерасчет выплат военным пенсионерам.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил бывший министр социальной политики Украины Андрей Рева.

Гость студии предостерег, что власти с 1 января ожидает новый вызов.

"У них с 1 января возникнет проблема. Какая? Закончилось действие наших постановлений о перерасчете пенсий военнослужащим. И вот в марте начнется перерасчет пенсий гражданам, а военным – нет! И вы думаете, кто-то об этом говорит? Военные говорят... Примите закон, тот, который нам не удалось принять, потому что сопротивление оказывало высшее руководство силовых органов, кроме СБУ. СБУ была "за". Примите его, дайте возможность автоматического перерасчета пенсий военным для того, чтобы они все время росли. Но этого нет в программе, там ни одного шага нет для того, чтобы военным изменить и повысить пенсии. Я вам хочу сказать, что они неадекватны, они не понимают, какие сегодня их ждут вызовы", – отметил Андрей Рева.

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