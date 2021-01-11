Власть работает на интересы финансово-промышленных групп, – Колтунович о росте тарифов

Фото из открытых источников

Люди выходят на акции протеста, потому что уже сейчас не могут платить по полученным платежкам, говорит нардеп

Задолженность за коммунальные услуги составляет 66 млрд грн в Украине, однако она будет еще больше, потому что на фоне существенного роста тарифов происходит сокращение субсидий.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Александр Колтунович.

Парламентарий напомнил, что полтора года в Верховной Раде Украины предостерегал, чтобы не забирать у украинцев льготный тариф, по которому можно было оплачивать за первые 100 киловатт электроэнергии по 90 коп. (напомним, после отмены льготного тарифа потребителям придется платить за электроэнергию по 1,68 грн за каждый киловатт).

"Для тех людей, которые выживают на минимальную пенсию, там, как правило, люди потребляют очень мало, для них это было выходом. Поэтому я обращался по этому поводу, я обращался по газу. Я ежемесячно выходил и объяснял: смотрите, у Порошенко цена на газ была 8550, а импортный газ был 339 долларов. Сейчас цена на газ каждый месяц меньше. Была по 90 долларов, сейчас по 182. Я призвал не поднимать, а снижать цены, давали законопроекты. Они сознательно знают, что они делают. Они работают на конкретные две финансово-промышленные группы. Если мы говорим об электроэнергии, то это идет в интересах как раз одного олигарха, который имеет и сконцентрировал в своих руках "зеленую" энергетику, которая является слишком дорогой, и кто-то ее должен оплачивать. Поэтому все это делается для финансово-промышленных групп, а не для граждан Украины", – сказал Александр Колтунович.

Парламентарий констатировал, что люди выходят на акции протеста против роста тарифов, поскольку уже сейчас не могут платить по полученным платежкам. Он напомнил, что задолженность за коммунальные услуги в Украине составляет 66 млрд грн, однако, прогнозирует нардеп, она будет еще больше, потому что на фоне существенного роста коммунальных платежей происходит сокращение субсидий.

Как сообщали, жители Ивано-Франковска рядом с горожанами Херсона, Львова и Винницы вышли на протест против заоблачных тарифов на газ под стены зданий ОГА.

Также информировали о том, что в Полтаве местные жители возле здания областной СБУ перекрыли одну из главных улиц из-за роста тарифов на газ и электроэнергию.

Следует заметить, что 11 января президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения.