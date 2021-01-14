Власть обворовывала нас на 100%, а теперь будет на 80%, – политолог прокомментировал временное снижение тарифов

Александр Лазарев Фото: NewsOne

Козлом отпущения в тарифном вопросе власть сделает правительство

Заявив о снижении цены на газ для населения в феврале, власть будет обворовывать нас на 20% меньше. Обворовывала на 100%, а теперь будет на 80%.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Александр Лазарев.

Политолог отметил, что первым решением Юрия Витренко на посту и. о. министра энергетики была отмена льготного тарифа для бедного населения. По словам Лазарева, это говорит об определенном моральном уровне "данного субъекта" и других украинских власть имущих, президента в том числе.

"И вот господин Кузьмин правильно заметил, что когда стоимость газа собственной добычи составила 2,6 грн, а нам его пытаются продавать по рыночным, европейским ценам по 11 гривен, а потом рассказывают, мол, они нам его по 6,99 грн продадут, извините меня, уважаемая власть, вы нас за идиотов держите?!" – акцентировал Александр Лазарев.

По его мнению, таким якобы понижением цены на газ власть пытается заработать себе рейтинг, рассказывая, что она за народ Украины.

"Но это получается, что вы обворовывали нас на 100%, а сейчас будете обворовывать на 80%. Да ни черта вы не снизили. Вы просто обворовываете нас на 20% меньше. Но это все равно втрое больше, чем мы должны платить. Это ненормально!" - подчеркнул политолог.

Кроме этого Александр Лазарев заявил, что, по его мнению, козлом отпущения в тарифном вопросе власти сделают правительство во главе с Денисом Шмыгалем, который в итоге будет отправлен в отставку.

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Как сообщали, недавно президент Украины Владимир Зеленский поставил правительству задачу срочно решить вопрос с тарифами на газ для населения. Тогда в Минэнергетики представили план по постепенному снижению тарифов на газ.

В Кабинете министров по поручению президента наработали пути решения вопроса роста тарифов на газ для населения. В правительстве имеют два подхода, которые позволят существенно снизить тарифы.

Добавим, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, начинает тщательную проверку всех газопоставщиков, которые имеют самые высокие тарифы на распределение газа.

Также сообщали, что в Украине проходят митинги недовольных украинцев, они требуют снижения неоправданно высоких цен на газоснабжение. Протестующие из Херсонской, Львовской, Винницкой областей и Прикарпатья отказываются платить за газ.