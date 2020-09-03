Видимо, Верховную Раду надо ликвидировать, а взамен пусть будет какой-то орган МВФ, - Стогний о создании Бюро экономической безопасности

Телеканал ZIK

Создание в Украине Бюро экономической безопасности - это требование МВФ. Но тогда надо, видимо, и Верховную Раду сократить, или вообще убрать, пусть вместо нее будет МВФ.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил журналист Константин Стогний.

Комментируя принятый Верховной Радой Украины закона о создании Бюро экономической безопасности, журналист отметил, что еще в 2015 году он предлагал альтернативную реформу правоохранительной системы. Именно тогда, добавил Стогний, он объяснял и подчеркивал, что экономическая преступность должна быть сконцентрирована в едином органе и отделена от Службы Безопасности и Национальной полиции. Однако в то время инициативы журналиста показались власти ненужными.

"Тогда в 2015 году это почему-то не было важно, когда мы должны были все налаживать, но сейчас, последние две недели, все начали объяснять и начали говорить, что это очень хорошо и очень полезно Украине. А что все эти годы не было полезно? Я думаю, что это требование. И когда появилось требование, сразу всем стало это нужно.

Тогда надо, видимо, Верховную Раду сократить, или вообще убрать, пусть будет МВФ. И они будут говорить: надо сделать так – сделали! То есть когда предлагаешь какие-то умные вещи, они лежат, не голосуются, не принимаются. А когда есть требование МВФ, тогда принимается", – отметил журналист и добавил, что такая ситуация в независимой стране несколько напряженная и волнующая.

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Напомним, в четверг, 3 сентября, депутаты Верховной Рады Украины одобрили в первом чтении законопроект о создании Бюро экономической безопасности.

Так, в документе предлагается разделить сервисную и правоохранительную функции налоговой службы. Кроме этого, предусматривается ликвидация налоговой милиции, оптимизация структуры и численности органов для борьбы с финансовыми преступлениями.

Отмечается, что Бюро будет иметь статус правоохранительного органа. Руководителя Бэб будет назначать президент Украины по представлению конкурсной комиссии. Для выбора главе государства должны предоставить трех кандидатов.

Основной задачей органа будет осуществление мероприятий по предупреждению, выявлению, пресечению, расследованию и раскрытию преступлений в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства.