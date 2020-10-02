Вернуть высокие зарплаты в набсоветах, сохранить Сытника: Стало известно о требованиях МВФ к Украине
Ранее в Минфине заявляли, что планируют отказаться от кредитов МВФ в 2023 году
Для получения нового транша от Международного валютного фонда (МВФ) украинским властям необходимо выполнить четыре условия, среди которых, в частности, снятие ограничений на зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов, сообщает "Страна" со ссылкой на информированный источник в Министерстве финансов.
Так, на данном этапе МВФ требует от властей:
- Снять ограничения на зарплаты в наблюдательных советах государственных компаний.
По данным источника это будет сделано в ближайшее время. Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль уже проводил по этому поводу встречу.
- Сократить дефицит государственного бюджета на 2021 год.
На данный момент не исключается, что Минфин пойдет на этот шаг.
- Не снимать Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и поставить во главе САП согласованную с Западом фигуру.
Пока по этому поводу у властей нет взаимопонимания с Фондом.
- Принять закон о судебной реформе, который позволит иностранцам принимать участие в отборе судей.
Также на данный момент нет понимания - будет ли этот закон принят в ближайшее время.
Напомним, 9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
Ранее сообщалось, что по оценкам аналитиков инвестбанка "Morgan Stanley", перспектива получения Украиной нового транша от МВФ в размере 0,7 млрд долларов до конца года выглядит маловероятной, учитывая количество текущих нерешенных вопросов по программе Фонда.
В Минфине же заявили, что планируют вовсе отказаться от кредитов МВФ в 2023 году.