Вернуть высокие зарплаты в набсоветах, сохранить Сытника: Стало известно о требованиях МВФ к Украине

Украина может получить второй транш МВФ осенью Фото из открытых источников

Ранее в Минфине заявляли, что планируют отказаться от кредитов МВФ в 2023 году

Для получения нового транша от Международного валютного фонда (МВФ) украинским властям необходимо выполнить четыре условия, среди которых, в частности, снятие ограничений на зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов, сообщает "Страна" со ссылкой на информированный источник в Министерстве финансов.

Так, на данном этапе МВФ требует от властей:

Снять ограничения на зарплаты в наблюдательных советах государственных компаний.

По данным источника это будет сделано в ближайшее время. Недавно премьер-министр Денис Шмыгаль уже проводил по этому поводу встречу.

Сократить дефицит государственного бюджета на 2021 год.

На данный момент не исключается, что Минфин пойдет на этот шаг.

Не снимать Артема Сытника с должности главы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и поставить во главе САП согласованную с Западом фигуру.

Пока по этому поводу у властей нет взаимопонимания с Фондом.

Принять закон о судебной реформе, который позволит иностранцам принимать участие в отборе судей.

Также на данный момент нет понимания - будет ли этот закон принят в ближайшее время.

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Напомним, 9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Ранее сообщалось, что по оценкам аналитиков инвестбанка "Morgan Stanley", перспектива получения Украиной нового транша от МВФ в размере 0,7 млрд долларов до конца года выглядит маловероятной, учитывая количество текущих нерешенных вопросов по программе Фонда.

В Минфине же заявили, что планируют вовсе отказаться от кредитов МВФ в 2023 году.