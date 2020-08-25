Верховная Рада ратифицировала меморандум и соглашение для получения 1,2 млрд евро помощи от ЕС

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Такой шаг поддержали 248 депутатов

На заседании 25 августа Верховная Рада приняла закон о ратификации Меморандума о взаимопонимании между Украиной и Европейским Союзом и Кредитного соглашения между Украиной и ЕС относительно предоставления нашей стране макрофинансовой помощи от Евросоюза в сумме до 1,2 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные на странице законопроекта №0063 на сайте ВРУ.

Как отмечается, реализация соответствующего меморандума позволит Украине привлечь от ЕС на условиях срочности и платности дополнительные финансовые ресурсы в сумме до 1 миллиарда 200 миллионов евро.

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Кроме этого, в пояснительной записке указано, что процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2 % годовых), однако конкретный ее размер станет известен только во время выхода Европейской комиссии, который имеет наивысший кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, которые будут перечисляться Украине по той же процентной ставке.

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Напомним, 23 июля премьер-министр Денис Шмыгаль, министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко подписали Меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией на 1,2 млрд евро во время рабочего визита в Брюссель.

В середине августа Европейская комиссия утвердила Меморандумы о взаимопонимании относительно программ макрофинансовой помощи для ограничения экономических последствий пандемии коронавируса с восемью партнерами, среди которых и Украина.