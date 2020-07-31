Валютные колебания: Какой курс доллара ожидать к концу года, – прогноз эксперта

Алексей Плотников, заслуженный экономист Украины ZIK

Алексей Плотников также назвал, каковы прогнозы относительно курса валют на 2021 и 2022 годы

По состоянию на 1 января 2021 года курс американской валюты составит не более 30 гривен за доллар.

Такой прогноз в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сделал заслуженный экономист Украины Алексей Плотников.

Эксперт назвал, на какой курс гривни относительно доллара следует ориентироваться в этом году и в последующие два.

"Я думаю, что больше, чем 30 (гривен за доллар. – Ред.) на 1 января не будет. Это будет где-то такой показатель, но это с тем, чтобы среднегодовой показатель у нас был 29 с чем-то, потому что был запланирован для бюджета такой показатель. А насчет следующего года уже есть расчеты Министерства экономики, Национального банка – там будет 29 с чем-то, 2022 год – также обещают 29 с чем-то. То есть на уровне 29 и чуть больше, думаю, следующий год мы проживем", – сказал Алексей Плотников.

Напомним, в Нацбанке объяснили причину резкого роста доллара. В частности, там сообщили, что причина резкого роста валюты США – это психологические факторы.

Также глава НБУ Кирилл Шевченко рассказал, что колебания курса гривни находятся в пределах нормы, а значит, Нацбанк не видит оснований для вмешательства в ситуацию на валютном рынке.

Добавим, Национальный банк Украины на 31 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,69 гривен за доллар. Курс на 1 копейку выше по сравнению с предыдущим банковским днем.