Рада разблокировала получения €100 миллионов кредита от Польши

Народные депутаты на заседании Верховной Рады Фото из открытых источников

Деньги планируют использовать на обустройство границы и ряд других проектов

Верховная Рада на заседании 1 декабря приняла законопроект №3039а "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно ставки налога на добавленную стоимость по отдельным операциям на период реализации Договора между правительством Украины и Правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи и других вопросов государственного долга". Соответствующая информация размещена на сайте парламента.

Согласно сообщению, указанный документ поддержали во втором чтении и в целом 304 народных депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Как отмечается, этот закон дополняет Налоговый кодекс новым пунктом, согласно которому временно, на период реализации Договора между правительством Украины и правительством Польши о предоставлении кредита на условиях связанной помощи, по нулевой ставке налога на добавленную стоимость облагаются операции по поставке товаров/услуг на таможенную территорию Украины, которые осуществляются непосредственно исполнителями, зарегистрированными в Республике Польша, и их представительствами, зарегистрированными на таможенной территории Украины, согласно контрактам, заключенным на выполнение Договора с заказчиками проектов по строительству и обустройству подразделений охраны государственной границы, международных автомобильных пунктов пропуска, проектов по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог западного региона.

Напомним, ранее Верховная Рада приняла законопроект о фискализации, теперь обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочено до 1 января 2022 года.