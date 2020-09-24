В УЗ разговаривать не с кем – там сидит "соросятня" вместе с Лещенко, – Деркач о тарифах на железной дороге

Андрей Деркач Скриншот видео

Ни правительство, ни профильное министерство ничем не управляют, заявил парламентарий

В "Укрзализныце" так подняли тарифы на перевозку грузов, что теперь поставить вагон под загрузку стоит столько же, как тот лес, который загружают в этот вагон.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все-украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Деркач.

Гость ток-шоу раскритиковал действующее и предыдущее руководство "Укрзализныци", которое привело к тому, что в УЗ подняли тарифы на перевозку любых грузов.

"Назначили следующего (руководителя УЗ. - Ред.). Теперь выходит этот следующий и, не понимая ситуацию, выдающийся экономист, и говорит - поднимем тариф для всех, не будем смотреть, тонну чего мы возим, то ли тонну сала, то ли тонну нефти, то ли кубометр леса... Сумщина - это лесной край. Они сегодня задрали так цену, что поставить вагон под загрузку стоит ровно цену того леса, который загружается в этот вагон. И разговаривать на сегодняшний день практически не с кем. Кабинет министров ничем не управляет, министерство ничем не управляет, "соросятня" сидит вместе с Лещенко на украинской железной дороге", – сказал Андрей Деркач.

Как сообщали, в "Укрзализныце" вместо ремонта дизель-поезда потратили девять миллионов гривен на закупку двух лимузинов Audi А8 Long.

Напомним, недавно новый глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что около 40% локомотивного состава компании имеют просроченный капитальный ремонт.