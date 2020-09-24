live
Новости » Экономика Читати новину українською

В УЗ разговаривать не с кем – там сидит "соросятня" вместе с Лещенко, – Деркач о тарифах на железной дороге

Андрей Деркач Скриншот видео

Ни правительство, ни профильное министерство ничем не управляют, заявил парламентарий

В "Укрзализныце" так подняли тарифы на перевозку грузов, что теперь поставить вагон под загрузку стоит столько же, как тот лес, который загружают в этот вагон.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все-украинцы" на телеканале ZIK заявил народный депутат Украины (внефракционный) Андрей Деркач.

Гость ток-шоу раскритиковал действующее и предыдущее руководство "Укрзализныци", которое привело к тому, что в УЗ подняли тарифы на перевозку любых грузов.

"Назначили следующего (руководителя УЗ. - Ред.). Теперь выходит этот следующий и, не понимая ситуацию, выдающийся экономист, и говорит - поднимем тариф для всех, не будем смотреть, тонну чего мы возим, то ли тонну сала, то ли тонну нефти, то ли кубометр леса... Сумщина - это лесной край. Они сегодня задрали так цену, что поставить вагон под загрузку стоит ровно цену того леса, который загружается в этот вагон. И разговаривать на сегодняшний день практически не с кем. Кабинет министров ничем не управляет, министерство ничем не управляет, "соросятня" сидит вместе с Лещенко на украинской железной дороге", – сказал Андрей Деркач.

Новости по теме: "Нафтогаз" – это одна из схем, которую "крышует" непосредственно Байден, – Деркач

Как сообщали, в "Укрзализныце" вместо ремонта дизель-поезда потратили девять миллионов гривен на закупку двух лимузинов Audi А8 Long.

Напомним, недавно новый глава правления "Укрзализныци" Владимир Жмак заявил, что около 40% локомотивного состава компании имеют просроченный капитальный ремонт. 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Добирались из Умани инкогнито: В Одесской области пограничники задержали группу хасидов "без документов" В Умани поймали пропагандиста, который призывал к уничтожению евреев В Умани во время празднования Рош ха-Шана правоохранители составили семь админпротоколов Хасиды полностью освободили территорию на границе Украины, оставив кучи мусора. Фото
Loading...

программы канала ZIK

Геннадий Москаль | Ток-шоу
Неоправданные зарплаты чиновников. Проект бюджета-2021. Заседание ООН | Детали дня | 23.09.20
Большая прачечная. Как зарабатывают деньги на борьбе с коррупцией в Украине |
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Рынок земли в Украине. Языковые изменения.Работа мечты | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу