В "Укрзализныце" заявили о резком падении продаж билетов

Также в компании заявили о 303 тыс. возвратов билетов даже на неотмененные рейсы

из открытых источников

АО "Укрзализныця" заявила о существенном падении продаж билетов на фоне увеличения случаев возврата проездных документов, в том числе и на неотмененные поезда. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно сообщению, с 11 по 15 марта пассажиры вернули 303 тыс. железнодорожных билетов на общую сумму почти 86,6 млн грн. Билеты, приобретенные через интернет, возвращаются через онлайн сервисы, а зачисление средств на карту происходит в течение 30 календарных дней.

Как отмечается, "Укрзализныця" компенсирует пассажирам 100% стоимости проездного документа на все отмененные из-за введения карантина международные поезда.

На международные поезда, которым ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ. Во всех других случаях возврат проездных документов осуществляется на общих основаниях.

Напомним, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что Украина с 17 марта полностью прекращает авиасообщение.

Также в МИД Украины за помощью обратился 1791 украинец, которые не могут выехать из страны пребывания в связи с пандемией коронавируса.