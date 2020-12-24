В "Укроборонпроме" назвали сроки и условия ликвидации концерна

Укроборонпром 5 Канал

"Добро" на ликвидацию должен предоставить парламент

Оборонный концерн "Укроборонпром" могут ликвидировать до конца июня 2021 года. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Как отмечается, трансформация концерна стартует после принятия Верховной Радой законопроекта №3822 "Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса". Его принятие ожидают до 30 апреля 2021 года.

"В течение года должна быть проведена инвентаризация всего имущества и интеллектуальной собственности. До конца июня 2021 - ликвидация ГК "Укроборонпром" и создание нового оборонного холдинга в форме акционерного общества", - отметили в концерне.

Заметим, создание холдинговой компании, которая заменит "Укроборонпром", должно завершиться в 2021 году.

Ранее Кабинет министров заявил о планах передать в управление Фонда государственного имущества 17 предприятий "Укроборонпрома", которые пока не являются экономически выгодными для страны.