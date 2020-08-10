В Украине заработали первые биометрические платежные POS-терминалы, которые распознают лица

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Сейчас оплата с помощью лица возможна на 260 таких терминалах

"ПриватБанк" запустил первые в Украине биометрические платежные POS-терминалы с технологией FacePay24, что позволяет оплачивать покупки лицом. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно сообщению, в настоящее время оплата лицом доступна на 260 POS-терминалах Android PAX, однако до конца года банк хочет расширить сеть до 7 700 биометрических POS-терминалов.

Как отмечается, чтобы воспользоваться сервисом "оплаты лицом" необходимо установить на смартфон обновленный приложение Privat24 и активировать оплату FacePay24. Затем, следуя подсказкам программы, нужно сделать три селфи с разных ракурсов и привязать к своему лицу выбранную банковскую карту.

Чтобы осуществить оплату в POS-терминалах Android PAX, нужно после ввода суммы на терминале выбрать оплату лицом, посмотреть в фронтальную камеру терминала и нажать кнопку "оплатить". После подтверждения операции пин-код выбранной карты, покупка будет оплачена.

В "ПриватБанке" отметили, что FacePay24 использует одну из ведущих в мире систем автоматического распознавания лица Amazon Rekognition и обеспечивает полную безопасность персональных данных клиентов, включая технические и физические контроле, шифрование данных при хранении и передаче.

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Напомним, недавно США обвинили украинского олигарха Игоря Коломойского в хищении миллиардов долларов из "ПриватБанка" и использовании огромного количества компаний для отмывания этих денег в Соединенных Штатах и во всем мире.