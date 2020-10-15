В Украине заработала машина обдирания населения: В России цена теста на COVID-19 составляет 500 грн., а в Украине – до 2,5 тыс. грн.,– Опанащенко

Стоимость теста на COVID-19 в Украине достигает 2,5 тысячи гривен. В то же время в РФ была озвучена стоимость, которая не превышает 500 гривен. То есть можем констатировать, что у нас заработала машина обдирания населения.

Об этом в эфире ток-шоу " 13 " телеканале ZIK заявил член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаил Опанащенко.

"Наша проблема в том, что чиновники не могут насытиться. Например, стоимость теста на коронавирус в нашей Украине достигает 2, 5 тысячи гривен. В то же время в Российской Федерации была озвучена стоимость, которая не превышает 500 гривен на наши деньги. И стоимость заработка в Украине вы можете сами посчитать: если планируется делать за сутки до 50 тысяч тестов, то фактический объем будет составлять 5 миллионов долларов за день. Это только по тестам на коронавирус", - отметил политик.

Михаил Опанащенко подчеркнул: такая ситуация с ценами на тесты и средства индивидуальной защиты свидетельствует о том, что в Украине во времена пандемии заработала машина обдирания населения.

"Машина саботажа и мародерства, которая пользуется сейчас паникой населения", – добавил гость ток-шоу.

Кроме этого Опанащенко обратил внимание на высокие цены в Украине и на медицинские маски.

"Мы все хорошо помним период, когда весной власть начала пугать людей пандемией и народ начал массово покупать маски, помним, как государственный самолет "Мрия" выполнял частные заказы, привозил маски, себестоимость которых, учитывая даже перелет, обходились не более одной гривны. Но продавали их здесь по 15 гривен, предлагали ли покупать маски государственным предприятиям, которые должны бесплатно обеспечить своих работников. Поэтому первое, что я бы сделал, – остановил бы мародерство, которое сейчас назревает и процветает", – сказал Михаил Опанащенко и добавил, что вопрос цен на маски и тесты во времена пандемии должно урегулировать государство через СНБО, СБУ и правоохранительные органы.

Напомним, уполномоченный Президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева заявила, что Министерство здравоохранения за 10 месяцев карантина не разработало четких методологических рекомендаций относительно действий рядовых граждан и лабораторий для забора тестов на COVID-19.