live
Новости » Экономика Читати новину українською

В Украине заработала машина обдирания населения: В России цена теста на COVID-19 составляет 500 грн., а в Украине – до 2,5 тыс. грн.,– Опанащенко

khersonci.com.ua

Стоимость теста на  COVID-19 в Украине достигает 2,5 тысячи гривен. В то же время в РФ была озвучена стоимость, которая не превышает 500 гривен. То есть можем констатировать, что у нас заработала машина обдирания населения.

Об этом в эфире ток-шоу " 13 " телеканале ZIK  заявил член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаил Опанащенко. 

"Наша проблема в том, что чиновники не могут насытиться. Например, стоимость теста на коронавирус в нашей Украине достигает 2, 5 тысячи гривен. В то же время в Российской Федерации была озвучена стоимость, которая не превышает 500 гривен на наши деньги. И стоимость заработка в Украине вы можете сами посчитать: если планируется делать за сутки до 50 тысяч тестов, то фактический объем будет составлять 5 миллионов долларов за день. Это только по тестам на коронавирус", - отметил политик.

Михаил Опанащенко подчеркнул: такая ситуация с ценами на тесты и средства индивидуальной защиты свидетельствует о том, что в Украине во времена пандемии заработала машина обдирания населения.

"Машина саботажа и мародерства, которая пользуется сейчас паникой населения", – добавил гость ток-шоу.

Новости по теме: Тесты на COVID-19 не всегда дают 100%-й результат: Богомолец назвала причины всплеска случаев пневмонии

Кроме этого Опанащенко обратил внимание на высокие цены в Украине и на медицинские маски.

"Мы все хорошо помним период, когда весной власть начала пугать людей пандемией и народ начал массово покупать маски, помним, как государственный самолет "Мрия" выполнял частные заказы, привозил маски, себестоимость которых, учитывая даже перелет, обходились не более одной гривны. Но продавали их здесь по 15 гривен, предлагали ли покупать маски государственным предприятиям, которые должны бесплатно обеспечить своих работников. Поэтому первое, что я бы сделал, – остановил бы мародерство, которое сейчас назревает и процветает", – сказал Михаил Опанащенко и добавил, что вопрос цен на маски и тесты во времена пандемии должно урегулировать государство через СНБО, СБУ и правоохранительные органы.

Напомним, уполномоченный Президента по вопросам волонтерской деятельности Наталья Пушкарева заявила, что Министерство здравоохранения за 10 месяцев карантина не разработало четких методологических рекомендаций относительно действий рядовых граждан и лабораторий для забора тестов на COVID-19

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Каникулы в школах с 15 октября, а для студентов - дистанционное обучение: Правительство поддержало рекомендации МОН Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 МОН предлагает отправить школьников на каникулы с 15 по 30 октября КГГА рекомендует начать осенние каникулы в школах с 21 октября МОН хочет ввести школьные каникулы с 15 по 30 октября

программы канала ZIK

Госбюджет. Вояж Зеленского. Новые карантинные ограничения| Детали дня | 14.10.20
Вадим Карасев | Ток-шоу
Как выживают пенсионеры? Цирк и выборы: Ошибки на билбордах | Ток-шоу
Коммунальная революция. Дистанционное обучение. Рост заболеваемости | Детали дня | 12.10.20
Жизнь в красной зоне. Образованность
Илья Кива | Ток-шоу