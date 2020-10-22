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В Украине замедлилось падение одного из ключевых экономических показателей

Промышленное производство Фото из открытых источников

Речь идет о промышленном производстве

Промышленное производство в Украине в сентябре 2020 года сократилось на 4,4% по сравнению с сентябрем 2019 года, однако выросло на 4,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

С коррекцией на эффект календарных дней спад промпроизводства в сентябре составил 5,4% и 1,1% соответственно.

В целом по итогам девяти месяцев 2020 года падение промпроизводства составило 7% к аналогичному периоду 2019 года.

В том числе в добывающей промышленности и разработке карьеров зафиксировано падение на 4,6%, перерабатывающей — спад на 8,6%, поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха — сокращение на 4,8%.

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Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что по сравнению с маем в июне украинская промышленность выросла на 3,4%

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