В Украине за неделю повысились цены на топливо: Стоимость бензина на заправках

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Стоимость топлива выросла на 0,20-1,25 грн за литр

В Украине сети операторов АЗС в течение недели повысили стоимость бензина и дизтоплива, в результате чего цены выросли от 20 копеек до 1,25 грн за литр. Об этом сообщает Enkorr со ссылкой на данные "Консалтинговой группы А-95".

Отмечается, что больше всего цены повысились на заправках сети AMIC. Там дизтопливо в среднем подорожало на 86 коп./л, а бензины - на 1,23 грн/л.

В то же время компании WOG и ОККО повысили цены на бензин и дизельное топливо на 50 коп./ л. При этом бензин А-92 и ДТ на их заправках подорожали с 25,99 до 26,49 грн/л, в то время, как А – 95-с 26,99 до 27,49 грн/л. На также цену стоимость горючего выросла и на заправках "параллели" и "Авантаж 7".

Кроме того, сеть АЗС Glusco повысила цены на все виды топлива на 60 коп./л. Стоимость топлива А-92 выросла до 23,15 грн/л, А-95 – до 25,15 грн/л, дизтопливо – до 24,15 грн/л. В сети KLO цены на топливо стали дороже на 20 коп./ литр.

При этом сети Shell, БРСМ-Нафта, UPG, BVS, Chipo, SUN OIL, Mango, Motto повысили цены на своих заправках на 10-60 коп.

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Ранее сообщалось, что на прошлой неделе, розничные операторы перешли к повышению цен на бензин и дизельное топливо. Тогда больше всего цену подняла сеть АЗС "Рур Групп" и SUN OIL-на 5-70 коп. за литр.