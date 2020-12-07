В Украине выросли цены на топливо за выходные: какова его стоимость на АЗС

Фото из открытых источников

В основном топливо подорожало с минимальных 8 коп. за литр до максимальных 65

Украинские АЗС подняли стоимость бензина и дизельного топлива на выходных – с 5 по 7 декабря. Так, топливо за выходные подорожало от минимальных 8 до максимальных 65 копеек за литр, передает Enkorr.

Поэтому в сети WOG все виды топлива подорожали на 50 копеек за литр. Бензин марки А-92 подорожал до 26,99 гривны за литр, А-95 – до 27,99 гривны за литр, дизтопливо – до 26,99 гривны за литр.

На заправках OKKO только дизтопливо подорожало на 50 копеек за литр. Бензин марки А-92 стоит 26,49 гривны за литр, А-95 – 27,49 гривны за литр, дизтопливо – 26,99 гривны за литр.

"БРСМ-Нафта" подняла цену только на дизтопливо – на 41 копейку за литр. Бензин марки А-92 стоит 22,29 гривны за литр, А-95 – 23,29 гривны за литр, дизтопливо – 20,79 гривны за литр.

В сети Shell цены на топливо не изменились. Бензин марки А-92 стоит 23,94 гривны за литр, А-95 – 26,01 гривны за литр, дизтопливо – 24,36 гривны за литр.

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Ранее сообщалось, что по состоянию на утро 26 ноября в среднем по Украине литр бензина А-95 Premium можно приобрести за 25,71 грн, тогда как литр А-95 обойдется в 24,23 грн, а А-92 – в 23,18 грн. Утром самым дешевым литр бензина А-95 Premium был в Ивано-Франковской области, а самым дорогим – в Житомирской.