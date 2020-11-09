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В Украине выросли цены на потребительские товары: Что больше всего подорожало

В Украине ускорилась инфляция Фото из открытых источников

С начала года потребительские цены выросли на 2,7%

В октябре в Украине повысились потребительские цены на 1% по сравнению с сентябрем этого года. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики. 

Как отмечается, инфляция на потребительском рынке в октябре 2020 года по сравнению с сентябрем 2020 составила 1,0%, с начала года – 2,7%.

Кроме этого, базовая инфляция в октябре этого года по сравнению с сентябрем составила 0,8%, тогда как с начала года она достигла 3,4%.

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В частности, в октябре 2020 года по сравнению с октябрем 2019 года больше всего выросли цены на сахар (на 24,3%), фрукты (на 12,3%), природный газ (на 24,0%), водоснабжение (на 19,6%) и канализацию (на 17,4%). Кроме этого, на 13,8% подорожали услуги образования.

Однако, по данным Госстата, за год в Украине снизились цены на овощи (на 24,0%), топливо и масло (на 16,6%), горячую воду и отопление (на 9,9%).

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Напомним, недавно в Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины спрогнозировали, что вследствие допэмиссии гривны в начале 2021 года в Украине может произойти всплеск инфляции.

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