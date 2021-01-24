В Украине вырастет курс доллара: Аналитики дали прогноз на следующую неделю

Стоимость доллара на межбанке прогнозируют на уровне 28,2 грн

В Украине в течение ближайшей недели, 25-31 января, ожидается незначительный рост курса доллара к гривне. Соответствующий прогноз дал аналитик Вадим Иосуб, сообщает "РБК-Украина".

Согласно прогнозу, через неделю доллар на межбанке будет торговаться около 28,2 грн, а наличная валюта в банках – на уровне 28,2/28,4 грн.

По словам аналитика, за прошедшую неделю курс доллара к гривне вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,7%. С пятницы по пятницу официальный курс доллара США, установленный НБУ, вырос с 28,06 до 28,26 грн (+0,7%). В то же время спрос/предложение доллара на межбанке в указанный период выросли с 28,12/28,14 до 28,15/28,17 грн (+0,1%).

При этом средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках выросли с 28,03/28,27 до 28,11/28,31 грн, а спрэд между средним продажей и средней покупкой сократился с 0,8% до 0,7%. Это объясняют более быстрым ростом курса покупки по сравнению с продажей.

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Напомним, ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко спрогнозировал, что в 2021 году украинская экономика начнет восстанавливаться благодаря позитивным тенденциям на внешних рынках и монетарной политике Национального банка. По его словам, сейчас в мире наблюдается улучшение ситуации на мировых финансовых рынках.