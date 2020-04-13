Нацбанк вводит в обращение новые памятные монеты "Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь"

Национальный банк Украины rp.gov.ua

Введение в обращение запланировано на 16 апреля

С 16 апреля 2020 года Национальный банк Украины введет в обращение новые монеты номиналом 5 и 10 гривен, посвященные Выдубицкому Свято-Михайловскому монастырю. Об этом сообщила пресс-служба НБУ.

В частности Нацбанк выпустит 40 тысяч штук из нейзильбера номиналом 5 гривен и 3 тысячи экземпляров из серебра номиналом 10 гривен.

Так, на аверсе монеты размещены: вверху – малый Государственный Герб Украины, над которым надпись полукругом Украина; в центре на зеркальном фоне изображены знаковые здания архитектурного комплекса Выдубицкого монастыря в окружении цветов; указано надписи: 10/гривен/2020 или 5/гривен/2020, Выдубицкий Свято-Михайловский монастырь (полукругом).

На реверсе монеты изображена композиция: в центре – лестницы, символизирующие давнюю историю монастыря, на первой строчке которых надпись – ХІ ст.; слева – стилизованные иконографические образы святых, справа от лестницы – образ монаха, внизу оттиск печати князя Всеволода, справа от нее – герб полковника М. Миклашевского, на средства которого построен Георгиевский собор (1696–1701).

Фото - НБУ

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Напомним, Национальный банк с 27 января ввел в оборот памятную монету "Год Крысы".