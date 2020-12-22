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В Украине впервые выставили на аукцион участок с залежами золота

Фото из открытых источников

Торги запланированы на 23 декабря

Государственная служба геологии и недр Украины впервые выставила на электронные торги участок с залежами золота - Желтоводскую площадь. Об этом сообщает пресс-служба Госгеонедр

"Впервые за всю историю Украины золотоносный лот вынесен на электронные торги. Желтоводская площадь расположена в Днепропетровской области. Ее площадь составляет более 1000 га", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на участке определены ресурсы руды и промышленное содержание золота и ниобия (сопутствующего полезного ископаемого). Она предлагается инвесторам для геологического изучения и опытно-промышленной разработки сроком на 5 лет.

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Известно, что стартовая стоимость лота 4,48 млн гривен. Торги будут проходить 23 декабря в системе Прозорро.Продажи в режиме реального времени. 

Кроме этого, на аукционы выставили 5 участков с залежами подземных вод, 4 - янтаря, 1 - марганцевых руд, 1 - коалина и 1 - опоки.

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Напомним, ранее в Закарпатской области после 15 лет простоя возобновили добычу золота на территории Мужиевского месторождения. 

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