В Украине возобновили выплаты пострадавшим на производстве из Фонда соцстраха

Кабинет министров

Фондом профинансированы в полном объеме единовременные страховые выплаты, расходы на специальный медицинский и постоянный посторонний уход и расходы на лекарства

Фонд социального страхования Украины возобновил финансирование медицинских и социальных услуг, единовременных страховых выплат пострадавшим вследствие несчастных случаев на производстве или профессионального заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Согласно сообщению, 26 ноября 2020 года вступил в силу Закон Украины № 941-IX "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год", согласно которому Фондом профинансированы в полном объеме следующие выплаты пострадавшим на производстве и членам их семей, в частности:

единовременные страховые выплаты в случае стойкой утраты трудоспособности или смерти потерпевшего на производстве на сумму 65,8 млн грн ;

; расходы на специальный медицинский и постоянный посторонний уход, бытовое обслуживание, дополнительное питание на сумму 77,2 млн грн ;

; расходы на лекарства и изделия медицинского назначения на сумму 32,2 млн грн.

В Фонде соцстрахования напомнили, что финансирование вышеуказанных выплат было приостановлено в соответствии с нормами Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2020 год" от 13 апреля 2020 года № 553 на период действия карантина.

Напомним, ранее в Фонде социального страхования сообщили, что основанием для получения страховых выплат медицинскими работниками, пострадавшими в результате заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 во время выполнения профессиональных обязанностей, является акт расследования острого профессионального заболевания, связанного с производством.