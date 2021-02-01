В Украине весной подорожают овощи, крупы и мясо

В Украине весной подорожают некоторые продукты питания Фото из открытых источников

В то же время роста цен на молочные продукты ожидать не стоит

В Украине весной 2021 году ожидается рост цен на некоторые крупы овощи, фрукты и мясо. Такой прогноз озвучил советник по стратегическому развитию "Украинского клуба аграрного бизнеса" Владимир Лапа в комментарии Obozrevatel.

"В целом мы считаем реалистичными прогнозы Нацбанка по повышению инфляции до 7-8% весной с уменьшением темпов инфляции летом. Прежде всего может подорожать зерновая группа, вероятен и краткосрочный сезонный рост цен на овощи и фрукты, который традиционно происходит весной", - отметил Лапа.

Также эксперт не исключил повышения цен на мясо на 5-10%. Причиной этого может стать подорожание кормов. Что касается яиц, то существенный рост цен Владимир Лапа не прогнозирует. По его словам, этот товар уже дорожал, поэтому потенциал повышения цен будет ограничен. То же касается молока: пик цен на этот товар приходится на декабрь-январь.

Напомним, недавно в Украине выросли цены на белокочанную капусту: ее стоимость колеблется от 1,50 до 3,50 гривен за килограмм.

Позже подорожала картошка: самые высокие цены на этот продукт были зафиксированы в столичных супермаркетах. Там за килограмм просят от 10,90 до 11,53 гривен.