В Украине в следующем году могут еще больше повысить цены на передачу электроэнергии

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Соответствующее решение НКРЭКУ может принять уже 9 декабря

Национальная комиссия по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг предлагает со следующего года поднять тариф НЭК "Укрэнерго" на передачу электроэнергии. Об этом говорится на сайте регулятора.

Соответствующее комиссия может принять во время заседания в следующую среду, 9 декабря. В частности, речь идет о вероятном повышении цен на передачу электроэнергии до 324,81 грн/МВт·ч.

Как сообщает "РБК-Украина", ранее на заседании НКРЭКУ указанный тариф предлагалось поднять до 309,8 грн/МВт-час.

Кроме того, это повышение цен на передачу электроэнергии уже четвертое в текущем году. В начале года стоимость передачи возросла со 113 грн МВт-ч до 155,4 грн/МВт-ч, в августе – до 240,23 грн/МВт-ч, а с начала текущего месяца повысилась до 312,76 грн/МВт-час.

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Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла законопроект, согласно которому в Украине введут абонплату на все коммунальные услуги, кроме электроэнергии. Предполагается, что это приведет к дополнительной плате за коммунальные услуги около 112 грн, а также повышению тарифов на тепло.