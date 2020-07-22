В Украине в августе приостановят регистрацию юрлиц и ФЛП

Министр юстиции Украины Денис Малюська Фото из открытых источников

Это связано с запуском нового Единого государственного реестра

В Украине с 5 по 16 августа будет приостановлено регистрацию юридических лиц, физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и общественных формирований в связи с запуском нового Единого государственного реестра. Об этом в Facebook сообщил министр юстиции Денис Малюська.

Так, с 7 по 16 августа данные будут переноситься со старого реестра в новый, поэтому доступ регистраторов к ЕГР в течение этого времени будет отсутствовать. В частности, документы на регистрацию не будут принимать с 00 часов 05 августа, а документы, поданные до этого времени должны быть проработаны до 18 часов 07 августа.

Изменения и нововведения, которые добавили в Единый государственный реестр (ЕГР):

упрощенный доступ пользователей к реестру благодаря использованию современных технологий в виде вебинтерфейса;

бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юридического лица;

новые регистрационные действия: переход на деятельность на основании собственного учредительного документа или модельного устава, внесения и отмены запрета на совершение регистрационных действий, внесении изменений в сведения об обособленном подразделении;

новые печатные формы документов (заявление, решение об отказе) и обновленные имеющиеся (извлечение, выписка, опись представленных документов, уведомление об отказе);

возможность формирования выписки после проведения любого регистрационного действия;

дополнительные механизмы контроля и модули безопасности, в частности, контроль наличия сканированной копии представленного документа, подтверждения операций в системе с использованием КЭП, идентификация пользователя при получении выписки на портале с использованием КЭП, автоматический "LOG-OFF" в случае наличия ПО удаленного управления и неактивности пользователя в системе, что будет способствовать противодействию рейдерства;

возможность учета семейных фермерских хозяйств и наличие отдельного признака создания такого хозяйства;

улучшено качество внесения данных о конечных бенефициарных владельцах путем их четкого структурирования и обособления от учредителей.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский подписал Закон Украины, который предусматривает освобождение самозанятых лиц, физических лиц – предпринимателей, которые имеют основное место работы, от уплаты за себя единого социального взноса за месяцы, за которые они не получили прибыли.